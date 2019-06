OPPO est le sponsor régional officiel de la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) qui se déroule du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

L’annonce a été faite lors de sa participation à la conférence de presse organisée par la Confédération africaine de football (CAF) pour communiquer les sponsors de ce championnat.

La brand manager de la marque en Egypte, Jo Xu, a souligné que «nous sommes fiers de parrainer l’un des championnats les plus respectés et qui se déroule en Égypte… Ce partenariat contribuera à renforcer notre engagement et notre soutien au sport dans la région».

Ce partenariat témoigne de la présence d’OPPO dans les milieux sportifs en Égypte et en Afrique.

En 2018, OPPO a soutenu la sélection égyptienne lors de sa participation à la Coupe du monde en Russie. La marque a aussi sponsorisé la Premier League égyptienne sur deux saisons consécutives.

A noter que OPPO est présent en Egypte, Algérie, Maroc, Tunisie, Kenya et Nigeria.