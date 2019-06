GE Healthcare a organisé à Tunis sa deuxième édition de «Biomedical Excellence Day» dans le cadre duquel plus de 100 ingénieurs biomédicaux tunisiens ont été formés par des experts locaux et internationaux. Ces ingénieurs proviennent du ministère de la Santé et de centres de santé publics et privés du pays.

La formation a été organisée en coopération avec la Société tunisienne d’ingénierie biomédicale.

Cette formation, dont le thème était “À la poursuite de l’innovation : la santé au cœur de la transformation digitale“, a permis aux participants de parfaire leurs connaissances dans des domaines de pointe impactant la qualité des soins offerts aux patients. L’objectif était de fournir aux ingénieurs biomédicaux les toutes dernières informations et connaissances sur l’utilisation des équipements médicaux de pointe, un soutien au Plan de développement 2020 qui définit une nouvelle approche du développement social et économique sur des ressources humaines hautement qualifiées et une infrastructure de haut niveau.

«GE est présente en Tunisie depuis plus de 50 ans, et nous avons établi une antenne GE Healthcare en direct depuis 2016 afin de mettre en place la meilleure stratégie d’accompagnement pour nos partenaires des secteurs public et privé», a déclaré Dr. Mehdi Ferdjioui, directeur général de GE Healthcare Afrique du Nord. «Biomedical Excellence Day renforce notre engagement à soutenir la formation continue destinée aux professionnels de la santé et ainsi soutenir le Plan de Développement 2020».

Cette formation est une preuve tangible de l’engagement de GE Healthcare en Tunisie, a ajouté Mehdi Cheikh, directeur général de GE Healthcare en Tunisie. L’entreprise s’était engagée en 2016 à investir à long terme dans le pays. Depuis, nous avons établi une filiale à Tunis, où nous employons plus de 40 personnes, dont plus de 50% dédiées au service et à la maintenance.

La présence directe de GE Healthcare permet de fournir un service après-vente rapide et fiable à destination de ses clients et partenaires des secteurs publics et privés. Ceci permet d’améliorer la disponibilité et le fonctionnement des équipements de santé dans le pays, notamment en permettant des interventions de maintenance rapides et efficaces.

A propos de GE Healthcare:

GE Healthcare, branche santé de General Electric (NYSE : GE) avec un chiffre d’affaires de 19,8 milliards de dollars, est l’un des leaders de l’imagerie médicale, du monitorage, de la biofabrication et des technologies pour les thérapies cellulaires et géniques.

GE Healthcare permet de développer la médecine de précision dans le diagnostic, le traitement et le suivi des patients à travers des machines intelligentes, des analytiques, des applications et des services.

Avec plus de 100 ans d’expérience dans le secteur de la santé et plus de 50 000 employés, GE Healthcare contribue à améliorer les résultats pour les patients, les professionnels de santé, les chercheurs et les entreprises du secteur des “life sciences“ à travers le monde.