Les travaux du Forum régional de conservation en Afrique du Nord se tiennent du 24 au 26 juin à Monastir (Tunisie), dans le cadre de la préparation du Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2020 à Marseille (France).

“Alors que les défis liés au changement climatique et à la perte de biodiversité deviennent de plus en plus urgents, la communauté nord-africaine de la conservation se réunira à Monastir (Tunisie) pour la rencontre quadriennale destinée à favoriser les échanges d’idées et de solutions “, précise un communiqué de l’UICN publié, dimanche.

Ce Forum constitue une occasion pour les membres et partenaires nord-africains de l’UICN d’identifier les questions et priorités clés de la biodiversité dans la région, dans le but d’influencer le prochain Programme de l’union (2021-2024) et le processus de l’après-2020.

Le Forum réunira plus de 60 participants d’organisations membres de l’UICN en Afrique du Nord, y compris les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales.

Les participants collaboreront pour veiller à ce que les questions régionales soient dûment prises en compte lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN et de l’Assemblée générale de l’UICN en 2020 à Marseille.

Congrès mondial de la nature de l’UICN

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN, prévu en juin 2020 à Marseille, permettra aux comités régionaux de soumettre leurs propositions et contributions pour le développement du Programme de l’organisation pour la prochaine période (2021/2024), souligne la même source.

Et de préciser que “l’objectif de ce Forum régional nord-africain de la conservation sera de rassembler les membres et les partenaires de l’UICN afin de leur fournir des informations générales sur le Congrès et de promouvoir les différentes manières dont les membres peuvent y participer activement”.

Ils auront également l’opportunité de désigner des candidats de la région aux élections des membres du Conseil de l’UICN lors du prochain Congrès, indique encore l’UICN.

Une partie du Forum sera également consacrée à discuter des liens entre le programme de l’UICN et le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020.

Les principales questions et priorités en matière de biodiversité pour les membres nord-africains seront ainsi identifiées, en tenant compte des accords de la 4ème réunion ordinaire de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique tenue l’année dernière en Egypte.

L’un des temps forts de cet événement sera la signature d’un accord de coopération entre le ministère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement et l’UICN.

En outre, le Prix de la Commission de l’éducation et de la communication (CEC) de l’UICN sera décerné lors du

Forum.

Egalement, les dernières réalisations de la liste verte des aires protégées et conservées en Méditerranée et un aperçu des efforts de conservation à travers la société civile en Libye, seront partagés avec les participants.

Enfin, il y aura une mise à jour sur le travail du Secrétariat de l’UICN relatif aux actions de conservation des espèces dans les pays d’Afrique du Nord et une présentation sur les progrès réalisés vers l’objectif 11 d’Aichi (un cadre d’action échelonné sur dix ans pour tous les pays et les parties prenantes engagés à préserver la biodiversité et accroître ses avantages pour les peuples) pour les aires protégées.

Des événements parallèles et des débats sur les solutions fondées sur la nature, la conservation marine et l’écotourisme dans les aires protégées figurent également à l’ordre du jour du Forum.

Le Forum Régional de la Conservation à Monastir est organisé par le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN en collaboration avec le Ministère tunisien des affaires locales et de l’environnement, l’Association Notre Grand Bleu et le Comité national tunisien de l’UICN, avec le soutien financier de la Fondation MAVA.