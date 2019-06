Le 5e congrès maghrébin de médecine générale – 11e congrès national de médecine générale a été clôturé, dimanche 23 juin à Tunis.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Dr. Mohamed Hechmi Besbes, président de la Société des médecins généralistes de Tunisie (SMGT), a affirmé que ce congrès a été l’occasion de découvrir les dernières nouveautés dans le domaine de la médecine générale et a donné lieu à plusieurs recommandations dont, notamment, l’appel à maîtriser et à rationaliser la prescription des antibiotiques.

Les participants ont, en outre, mis l’accent sur l’importance de l’éducation sexuelle des jeunes qui a impact direct sur la vie du couple et la stabilité de la famille et de la société, a-t-il dit.

La sexologie doit occuper, aujourd’hui, une place importante dans la médecine générale, a-t-il ajouté, soulignant le rôle que doit jouer le médecin généraliste dans la stabilité sociale.

Cette rencontre entre médecins tunisiens, algériens et marocains a permis, selon lui, un échange d’expériences et d’expertises dans le domaine de la médecine générale, indiquant, à cet égard, que la Tunisie s’est inspirée de l’expérience du collectif national des médecins généralistes au Maroc (MG Maroc) relative à la création d’une section junior à travers le recrutement, la formation et l’encadrement de jeunes médecins.

Le congrès a réuni une cinquantaine de médecins généralistes qui ont présenté des conférences sur la pratique quotidienne de la profession.

Le programme de ce congrès a comporté, 14 conférences, 5 symposiums et 12 ateliers, portant notamment sur les troubles musculo-squelettiques, l’annonce d’une maladie grave, la santé sexuelle en consultation de médecine générale, l’ophtalmologie en médecine générale et les douleurs du coude.

Ce congrès s’est déroulé du 21 au 23 juin 2019 à Tunis l’initiative de la société des médecins généralistes de Tunisie (SMGT) en collaboration avec la société algérienne de médecine générale et le collectif national des médecins généralistes du Maroc.

La SMGT, créée le 4 octobre 2005, est la première société scientifique des médecins généralistes tunisiens.

Ce congrès est le fruit d’une entente et d’une collaboration entre les sociétés savantes nationales marocaine, algérienne et tunisienne qui ont œuvré pour la promotion de la médecine générale et la valorisation du médecin généraliste dans le système de santé maghrébin afin d’aboutir à une meilleure qualité de soins à un moindre coût et de réaliser de meilleurs indicateurs de santé, a fait savoir Dr. Mohamed Hechmi Besbes.