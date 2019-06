Les industries manufacturières ont connu une légère hausse en termes de production au cours du premier trimestre de l’année 2019, selon un sondage d’opinion réalisé auprès des chefs d’entreprise du secteur effectué par l’Institut national de la statistique (INS).

Il en ressort également que la production industrielle augmente de 30%, au cours du 2ème trimestre de l’année actuelle contre une progression de 25%, pendant le premier trimestre de l’année 2019.

D’après les chefs d’entreprise enquêtés, la croissance de la demande sur les produits industriels reste stable aux alentours de 18% au cours du premier trimestre contre 19% durant le quatrième trimestre de 2018.

Pour la demande extérieure, une nette croissance est palpable à travers ce sondage qui prévoit un taux de 13% au premier trimestre contre 6% au quatrième trimestre 2018.

En ce qui concerne la production industrielle par secteur, l’enquête précitée a révélé une amélioration remarquable de la production dans le secteur des industries chimiques, alors que le secteur du textile -habillement et du cuir et de la chaussure et les différentes filières des industries manufacturières ont accusé une baisse dans leur production.