Le secrétaire d’Etat espagnol aux Affaires étrangères, Fernando Valenzuela, a promis que l’Espagne œuvrera à consolider ses investissements en Tunisie dans des secteurs importants tels que l’énergie et l’industrie manufacturière et qu’elle avait ouvert d’importantes lignes de financement dans ce domaine.

Lors d’un séminaire organisé par le Centre d’études méditerranéennes, jeudi 20 juin 2019, il a souligné que les possibilités de coopération entre la Tunisie et l’Espagne sont “très prometteuses” pour les années à venir, soulignant la coopération bilatérale dans l’échange d’expériences militaires et de sécurité.

“Les liens historiques ont contribué à créer des volontés de coopération commune, car les deux pays appartiennent au bassin méditerranéen”, a-t-il affirmé.

Fernando Valenzuela a également souligné l’engagement du gouvernement espagnol à soutenir le processus de transition démocratique en Tunisie, affirmant que les relations dynamiques entre la Tunisie et l’Espagne n’ont pas perdu de leur vigueur puisque la valeur des échanges inter-économiques s’est élevée à 1400 millions d’euros ces dernières années.

De son côté, le secrétaire d’Etat tunisien, Sabri Bachtobji, a souligné que la Tunisie parie sur les actions en Méditerranée, notamment sur le renforcement de ses relations avec l’Espagne, mettant en exergue le rôle de la réunion bilatérale entre les dirigeants des deux pays en 2018 dans l’approfondissement des relations et la Charte de bon voisinage signée en 1995 entre les deux pays.

L’ambassadeur d’Espagne en Tunisie, Ardizone Garcia Guillermo, et plusieurs étudiants en diplomatie ont assisté au séminaire, qui portait sur les dimensions des relations tuniso-espagnoles et européennes.

Le séminaire a été organisé après une réunion entre le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et le secrétaire d’Etat espagnol Fernando Valenzuela, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale entre l’Espagne et la Tunisie.