Quatre centres de carrière et de certification des compétences (4C) des instituts supérieurs des études technologiques (ISET) de Béja, Jendouba, Nabeul et de l’institut supérieur des sciences appliquées et technologiques de Sousse seront inaugurés au cours de la semaine prochaine, annonce le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué publié, jeudi.

La création de ces centres s’inscrit, lit-on de même source dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de réforme lancé en 2017 et dont l’objectif est de créer des centres d’orientation professionnelle qui sont rattachés aux universités du pays.

Ces derniers, dont le nombre est passé de 6 à près de 150 en deux ans, permettent aux étudiants et aux nouveaux diplômés d’avoir un accès à un service de conseil, de formation, de certification et d’accompagnement à l’insertion professionnelle.

L’Etat de la Bavière contribue à ce projet de réforme avec le financement du projet des 4C réalisé par le ministère en partenariat avec l’Agence allemande de la coopération internationale (GIZ). Le projet permet aux institutions tunisiennes d’enseignement supérieur de profiter des riches expériences des partenaires bavarois dans les secteurs de l’industrie, de l’économie et de la formation professionnelle.

Le projet vise, également, à pallier les écarts entre les qualifications enseignées dans les universités et celles dont le secteur privé a besoin à travers l’organisation de conférences, des sessions de formation de formateurs et des ateliers avec les étudiants.