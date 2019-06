Le président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers, Fehmi Châabane, a imputé la régression des ventes des logements en Tunisie à la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens à la dégradation de la valeur du dinar et à l’augmentation des intérêts bancaires, à l’heure où les professionnels réitèrent leur appel d’annuler l’autorisation du gouverneur à l’achat des logements par des étrangers.

Lors de l’ouverture de la 5ème édition de la Journée nationale de la promotion immobilière, des services et des matériaux de construction, tenue jeudi 20 juin au palais des congrès à Tunis, Châabane s’est engagé à trouver des formules pratiques et objectives pour faciliter l’acquisition des logements en Tunisie. Il a fait remarquer que parmi les choses les plus demandées par la profession figure l’annulation de l’autorisation du gouverneur pour l’acquisition des logements par des étrangers.

Il estime que la 5ème édition de la Journée nationale de la promotion immobilière se tient dans une conjoncture économique difficile et exceptionnelle pour le secteur de la promotion immobilière.

L’interlocuteur s’est plaint de la succession des impôts et des TVA infligés au secteur depuis 2011 (dans les lois des finances), ce qui a entraîné un marasme économique dont les effets se font sentir sur tout le secteur et les domaines en relevant.

D’après Châabane, une réunion de travail s’est tenue le 10 juin 2019 en regroupant toutes les parties concernées (ministères de l’Equipement et des Finances et la profession), pour concrétiser les propositions et les nouveaux scénarios dans le sens de donner un nouvel élan pour le secteur immobilier.

Cette journée a été marquée par la présence du président de l’Union internationale immobilière (Libanais), Walid Moussa (pour la première fois un président arabe à la tête de cette entité).

Une exposition a été organisée à cette occasion pour faire connaitre les offres des promoteurs immobiliers dans le domaine du logement et les nouveautés du secteur.