Lorena Lando, chef de mission de l’Organisation internationale des migrations (OIM) en Tunisie, est satisfait de l’engagement renouvelé de la Tunisie pour la vie et la dignité”, et salué la société civile tunisienne qui a toujours soutenu les efforts de l’OIM pour une migration sûre, ordonnée, régulière et respectueuse de la dignité humaine”.

Dans un communiqué publié mercredi 19 juin, suite à la décision du gouvernement tunisien d’autoriser les 75 migrants bloqués depuis le 31 mai au large de Zarzis de débarquer sur le sol tunisien après avoir accepté de rentrer dans leur pays, l’OIM a souligné la nécessité de mettre en place une approche collaborative pour préserver la vie et la dignité des migrants en Méditerranée.

Elle met également l’accent sur l’impératif de sauver des vies et de préserver la dignité de tous. Il est urgent, selon l’OIM, de mettre en place une approche régionale et globale collaborative qui va au-delà du ” cas par cas ” et des situations d’urgence.

L’OIM s’est mobilisée aux côtés de ses partenaires du Croissant Rouge Tunisien et des autorités locales et nationales afin d’apporter une réponse rapide au périple des rescapés, lit-on de même source.

Le débarquement a eu lieu mardi 18 juin en fin de journée et le groupe de rescapés est arrivé à Tunis à 5h30 ce matin où il a été accueilli dans un espace d’hébergement d’urgence mis à disposition par le Croissant Rouge Tunisien. Des équipes médicales ont été dépêchées sur place. Un bilan de santé plus complet, comprenant un bilan de santé mentale et un soutien psychosocial, sera effectué.

L’équipe protection de l’OIM rencontrera les rescapés afin de pouvoir les assister, évaluer leurs besoins en protection et fournir, pour ceux qui l’ont demandé, une assistance au retour volontaire vers leur pays d’origine où les migrants seront soutenus dans le développement de projets de réintégration socio-économique, en coordination avec les bureaux de l’OIM dans les pays concernés.

L’OIM reste toutefois préoccupée par le manque de solutions efficientes pour porter secours à des personnes en détresse; l’attente, dans le cas du Maridive 601 aura duré près de trois semaines.

Les 163 premiers jours de l’année 2019 ont vu mourir et disparaître au moins 555 personnes en Méditerranée, soit plus de trois mort par jour, selon l’OIM.