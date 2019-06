Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami, a appelé les représentants des ministères et les services centraux et régionaux ainsi que les organisations et les associations actives dans le domaine de l’environnement et du développement à présenter des idées de nouveaux projets qui pourraient être financés par le Fonds vert pour le climat.

Présidant, mardi 18 juin à Sousse, l’ouverture des travaux de clôture de l’atelier sur la première phase du projet “les préparatifs pour profiter des financements du Fonds vert pour le climat”, Hammami a fait savoir que ce Fonds a présenté auparavant une prime de 14 millions de dinars (MDT) pour financer le projet de développement et de protection des oasis de la désertification dont le coût global s’élève à 52 millions de dinars.

Le responsable de la communication au Fonds vert pour le climat, Chokri Mezghani, a expliqué que le Fonds vert est l’un des mécanismes de financement énoncé dans la convention-cadre des Nations unies relative au changement climatique. Il vise à aider les pays émergents à réussir leur transition vers l’économie verte à faibles émanations d’oxyde de carbone et à s’adapter au changement climatique, à travers l’octroi de primes financières pouvant atteindre 100 millions de dollars par an.

Les travaux de l’atelier, qui se tient pendant deux jours à l’initiative du ministère des Affaires locales et de l’Environnement avec le concours de l’Observatoire du Sahara et du Sahel, ont été consacrés à la présentation des principaux résultats des activités réalisées dans le cadre du projet “les préparatifs pour profiter des financements du Fonds vert pour le climat”, en Tunisie, tout en mettant l’accent sur les mécanismes internationaux et nationaux disponibles pour le financement des projets relatifs au climat, en plus de la présentation de la stratégie du secteur privé et des facilités mises à sa disposition.

Mezghani a encore fait savoir qu’il sera sera procédé, à cette occasion, à l’annonce du lancement de la deuxième phase du projet “les préparatifs pour profiter des financements du Fonds vert pour le climat”.

La première phase du projet a été financée par un don dudit Fonds.