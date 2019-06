Le Comité du Dialogue Sociétal (DS) sur les politiques, les stratégies et les plans nationaux de santé, œuvrant depuis 2012 à la refonte du système de santé tunisien, se réunira à Hammamet le 20 juin prochain, pour produire ses dernières recommandations sur le Projet de Politique Nationale de Santé à l’horizon 2030, présenté à Tunis le 27 juin prochain lors de la Conférence Nationale.

Le DS motive l’ensemble des acteurs de la société, individus et institutions, sensibilités citoyennes et professionnelles, experts et décideurs politiques à une réflexion de fond sur l’avenir du système de santé en Tunisie, la façon de le réformer et les moyens d’y parvenir.

Ainsi, de par son originalité et ses approches, le DS peut prétendre à présenter une réforme réfléchie et bien conçue, car tenant compte, dans une parfaite cohésion sociale, du vécu et des attentes du citoyen impliqué dans les mesures de la réforme

L’objectif du DS est d’aboutir à la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance en matière de santé, basé sur la décentralisation et la « démocratie sanitaire » en développant une culture de la participation et en renforçant le rôle du citoyen dans le système de la santé.

Le processus du DS a été conçu en trois phases :

Compréhension commune des enjeux majeurs pour avancer vers un consensus entre les parties prenantes sur les orientations de la réforme. (Septembre 2012 à Octobre 2014) Déclinaison des consensus obtenus, accompagnement et soutien de la formulation et de l’adoption par les instances gouvernementales de la nouvelle politique de santé ainsi que de la traduction de la nouvelle politique de santé en plans stratégiques et opérationnels. (Avril 2017 à juin 2019) Suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation de la nouvelle politique/stratégie nationale de santé. (2019 à 2030)

En résumé, ce Projet de Politique Nationale de Santé représente un ensemble de choix stratégiques (réorganisation du système de santé autour du citoyen, prise en compte de l’équité et de la solidarité dans l’accès aux services, protection de la santé) qui apporteront une réponse durable aux problèmes majeurs mis en évidence lors de l’état des lieux opéré dans la phase 1 du projet.

Ces choix stratégiques seront soutenus par trois clés pour la réussite de la mise en place du PNS : régulation dans le cadre du pilotage d’un système de santé de plus en plus complexe, transparence et lutte contre la corruption, participation des citoyens.