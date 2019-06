Les travaux de la 41ème réunion ordinaire annuelle de l’assemblée générale de la Société africaine de réassurance (Africa Re) ont démarré lundi 17 juin 2019 à Tunis.

Sont présents à ces travaux 200 représentants des actionnaires d’Africa Re (41 pays africains), la Banque africaine de développement (BAD) et 114 compagnies d’assurance et de réassurance africaines. Trois actionnaires non africains (Axa, Allianz et Fairfax) participent aussi à cette réunion.

“La Tunisie a été choisie cette année comme pays hôte de cette 41ème réunion ordinaire annuelle car elle demeure un membre fondateur d’Africa Re avec qui nous entretenons des relations de longue date. Le marché tunisien reste parmi les marchés les plus dynamiques à l’échelle africaine”, a indiqué le président de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la société africaine, Hassan Boubrik.

“En 2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6 millions d’euros (l’équivalent de 19 millions de dinars) sur le marché tunisien”, a-t-il assuré, soulignant que le marché tunisien a considérablement contribué au positionnement d’Africa Re en tant que leader sur le continent. .

Africa Re participe à l’essor de l’assurance en Tunisie en mettant des capacités importantes à la disposition des compagnies d’assurance locales et en développant le capital humain. Il s’agit d’une relation gagnant-gagnant entre Africa Re et le marché tunisien des assurances”, a-t-il soutenu.

S’agissant du rapport annuel des activités d’Africa Ré au titre de 2018 dont l’examen et l’adoption figurent parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette 41ème réunion, Boubrik a indiqué que l’année écoulée a été une année particulièrement difficile, marquée notamment par une instabilité des taux de change, une très mauvaise sinistralité résultant des catastrophes naturelles et une mauvaise performance dans le monde en Afrique.

Malgré ces difficultés, a-t-il soutenu, la plupart des bureaux régionaux d’Africa Re ont enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires, précisant que les primes nettes souscrites ont connu une hausse de 11% en 2018.

D’après lui, les notations de la Société Africaine de Réassurance sont restées stables: A (Excellent) selon A.M Best et A- (Solide) s’agissant de Standard and Poor’s.

Pour ce qui est des perspectives, le président de l’assemblée générale et du conseil d’administration d’Africa Re a indiqué que la société s’est donnée pour objectif, dans le cadre de son 6ème plan stratégique 2019-2023, de maintenir son leadership dans l’industrie africaine de la réassurance, en affichant une croissance annuelle moyenne de 6,2% de son chiffre d’affaires, ce qui hisserait les primes brutes souscrites à 1,05 milliard d’euros en 2023.

“Notre objectif est d’assurer un rendement sur capitaux propres de 9,4% et de maintenir nos notations d’AM best et Standard and Poor’s. Nous entendons également accroître notre contribution au développement du capital humain Afrique”, a-t-il ajouté.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Finances, Abderrahman Khochtali, a, pour sa part, mis l’accent sur l’importance de l’action africaine commune dans le développement du secteur de l’assurance, déplorant la faible part des pays africains au marché mondial, laquelle, a-t-il affirmé, ne dépasse pas 1,36% du total des primes d’assurance dans le monde.

“Face au durcissement des conditions des marchés financiers à l’échelle mondiale, ce qui impacte notoirement le secteur des assurances et les capacités en réassurance dans la région africaine, il devient impératif de fédérer les efforts des pays africains”, a-t-il souligné.

Créée en 1976, Africa Ré siège à Lagos (Nigeria) et dispose de six filiales dans les pays africains.