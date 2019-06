La deuxième réunion de la commission mixte tuniso-jordanienne dans le domaine des affaires religieuses s’est tenue dimanche 16 juin à Amman, en Jordanie.

Au cours de la réunion, un mémorandum d’entente a été signé portant sur l’échange d’experts dans le domaine des affaires religieuses entre le gouvernement tunisien, représenté par le ministère des Affaires religieuses et le gouvernement jordanien, représenté par le ministère des Waqfs et des Affaires islamiques.

L’accord a été signé, du côté de la Tunisie, par son ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, et du côté de la Jordanie par son homologue jordanien, Abdel Nacer Abu al-Bassal.

L’accord prévoit l’échange d’expertises et de donnés sur les recherches théologiques ainsi que des visites entre les délégations d’oulémas, d’imams et de prédicateurs. Le but étant de prendre connaissance des expériences mutuelles des deux pays dans le domaine des affaires religieuses.

Selon un communiqué du ministère des Affaires religieuses, les deux parties veilleront à coordonner les efforts pour consacrer l’Ijtihad (interprétation) et faire connaitre les nobles principes de l’islam prônant la modération, la tolérance et la solidarité et bannissant toutes les formes de fanatisme, d’extrémisme et de violence.

Le mémorandum d’entente encourage également la participation aux concours de récitation, de mémorisation et d’exégèse du coran organisés par les deux pays et l’échange de données et d’expertises en matière d’organisation du pèlerinage et de la Omra vers les lieux saints.

Il s’agit également d’échanger les programmes médiatiques et télévisés dans le domaine religieux.

S’exprimant lors de la réunion, Ahmed Adhoum a rendu hommage à la Jordanie pour son rôle dans la défense de l’islam, de la cause palestinienne et des lieux sacrés islamiques et chrétiens du fait de la tutelle hachémite sur les lieux saints islamiques en Palestine.

Pour sa part, le ministre jordanien a souligné les relations fraternelles et historiques entre la Tunisie et la Jordanie qui ont été couronnées par la visite du roi Abdallah II de Jordanie en Tunisie début 2019 et sa rencontre avec le président Béji Caïd Essebsi.

Il a estimé que la signature d’un accord de coopération dans le domaine des affaires religieuses témoigne de la convergence des points de vue des deux parties sur plusieurs questions, en particulier, dans le domaine religieux.