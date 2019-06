La dévaluation du dinar a doublé la dette publique extérieure, qui est passée de 29,9 milliards de dinars en 2015 à 60,2 milliards de dinars en 2018, indique l’Observatoire national de l’économie, dans une analyse qui vient d’être publiée.

“Depuis 2016, la contribution de la dévaluation du dinar à l’augmentation de la dette publique a explosé pour atteindre la somme de 9,5 milliards de dinars, uniquement en 2018, soit cinq fois plus que le déficit budgétaire la même année”.

Chafik Ben Rouine, auteur de cette analyse, démontre ainsi que la dévaluation de la monnaie nationale est “le contributeur essentiel à l’augmentation de la dette publique, à laquelle s’ajoutent les intérêts de la dette à partir de 2018”. Selon lui, “les efforts des autorités devraient se concentrer cinq fois plus sur la stabilisation du dinar que sur l’austérité budgétaire, qui contribue moins à l’augmentation de la dette publique, que les seuls intérêts de la dette”.

Citant comme source le ministère des Finances, l’économiste rappelle que les trois principales causes de la hausse de plus en plus forte de la dette publique, à partir de 2016, sont le déficit budgétaire, les intérêts de la dette ainsi que l’effet de change.

“En 2014 et 2015, c’est le déficit budgétaire qui contribuait le plus à l’augmentation de la dette publique. Cette contribution du déficit a fortement progressé, passant de 2 milliards de dinars au cours de ces deux années à 3,4 milliards de dinars en 2017”.

“La part de ce déficit a ensuite fortement diminué à 1,8 milliard de dinars en 2018, suite à la politique d’austérité menée par le gouvernement”.

“En parallèle, la contribution des intérêts à l’augmentation de la dette publique n’a cessé de croître, passant de 1,5 milliard de dinars à 2,8 milliards de dinars en 2018. De plus, à partir de 2018, les intérêts de la dette participent plus à l’augmentation de la dette que le déficit budgétaire”.

“Enfin, l’évolution la plus importante concerne l’effet du taux de change sur la dette publique, dont la part n’était que de 1 milliard de dinars en 2014. Suite à la loi sur l’indépendance de la BCT et la libéralisation du taux change en avril 2016, la contribution de l’effet de change a explosé. En 2016, la dévaluation du dinar est la cause principale de l’augmentation de la dette publique, à hauteur de 3,9 milliards de dinars”, précise Ben Rouine.