Le ministère de la Femme, de la Famille de l’Enfance et des Seniors lance, du 12 juin au 12 juillet 2019, une campagne de sensibilisation sur “la lutte contre l’exploitation économique des filles par le travail”.

Selon une note d’information publiée vendredi 14 juin par le ministère de la Femme, cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants célébrée le 12 juin de chaque année, et de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie nationale de l’autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes dans les zones rurales (2017-2020).

Des activités de sensibilisation sur les dangers de l’abandon scolaire et du travail des enfants sont prévues au cours de ce mois au niveau central et régional. L’objectif est de sensibiliser les composantes de la société civile et les structures publiques concernées à la nécessité de lutter contre ce phénomène et de dénoncer les intermédiaires dans le travail des aide-ménagères afin de consacrer et de développer la culture du signalement, indique le communiqué.

Selon les dernières statistiques publiées dans le rapport annuel de l’activité des bureaux des délégués à la protection de l’enfance, 368 avis liés au trafic des enfants ont été recensés en 2018.