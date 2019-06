Une Coalition citoyenne contre le charançon rouge du palmier (4C) a été récemment mise en place et a engagé un processus de mobilisation nationale qui sera couronnée par une grande marche de protestation prévue pour le 15 juin 2019 à Tunis, selon l’Association des amis du Belvédère.

Le principal objectif de cette coalition, lancée par l’AAB, la mobilisation par le gouvernement de ressources nécessaires. Elle vise à porter la voix des différentes parties prenantes (petits et grands agriculteurs, hôteliers, industriels et exportateurs de dattes, écologistes, scientifiques, syndicats ….) afin que les autorités nationales et locales engagent une véritable mobilisation nationale de lutte participative et intégrée pour la gestion du charançon rouge des palmiers.

Voilà plus de 8 ans que le charançon rouge du palmier (CRP) sévit dans le Grand Tunis et les gouvernorats limitrophes et constitue un véritable danger pour les Oasis. Si le ravageur n’est pas confiné et éradiqué, très vite, les impacts économiques, sociaux et environnementaux seront considérables, a précisé l’association.

A ce jour, plus de 7000 palmiers d’ornements (palmiers des Canaries ; Phoenix canariensis) sont infestés, soit pratiquement 20% des palmiers d’ornement recensés dans le grand Tunis. la situation est dramatique aussi bien pour le paysage urbain que pour l’image touristique de la Tunisie (Grandes avenues et places de Tunis et sa banlieue, les hôtels,…), lit-on dans le communiqué.

Cette coalition revendique l’organisation d’une expertise nationale et surtout internationale pour la mise en œuvre d’un programme nationale de lutte contre le charançon rouge des palmiers, la formation d’un comité national et des comités régionaux pour le suivi du programme CRP et la mise en oeuvre d’un programme de gestion participative et intégrée du charançon rouge des palmiers qui devra répartir précisément les rôles et les responsabilités entre les différents intervenants et permettre une détection précoce des palmiers infestés et une intervention rapide.

Sur le plan économique, le coût moyen de traitement, d’assainissement d’un palmier de 10 m infesté par le CRP son abattage quand c’est nécessaire, peut être estimé à 5 000 dinars sans tenir compte de la valeur patrimoniale inestimable. La perte économique serait d’environ 5 000 DT / 7 000 palmiers = 35 millions de DT.

En Tunisie, la filière des dattes occupe la deuxième place au niveau des exportations des produits agricoles, après l’huile d’olive. Elle participe à 19% de la valeur totale des exportations agricoles. Pour la seule période allant du 1er octobre 2017 jusqu’au 26 septembre 2018, la quantité exportée a atteint environ 129.000 tonnes, pour une valeur de 763 millions

de dinars.

Selon la même source, 10% de la population tunisienne vivant dans les oasis serait directement impacté par les dégâts en cas de contamination. Plus de 50 000 hectares d’écosystèmes oasiens correspondant à 261 Oasis (17% sur le littoral; 6% montagnardes et 77% sahariennes) riches en biodiversité seraient menacés de désertification.

L’association a fait savoir que 60 000 producteurs de dattes abandonneraient leurs terres (56% à Kébili; 20% à Gabès; 19% à Tozeur et 5% à Gafsa) pour migrer vers les grands villes ou ailleurs. 5,5 millions de palmiers dattiers seraient menacés d’éradication.

72 Unités de conditionnement répartis entre le sud et le nord du pays pourront fermer et des milliers d’emplois seraient perdus. La valeur patrimoniale matérielle et immatérielle des palmiers dattiers et des oasis est inestimable pour le pays serait menacée de disparition à jamais.

Les pertes en emplois, tout le long de la chaîne de valeurs du palmier dattiers en Tunisie seront considérables, a ajouté la même source.

