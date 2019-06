Le dépouillement des offres pour le réaménagement de la ligne ferroviaire n°15, Om Larayes-Metlaoui, sera effectué avant fin juin 2019, selon le chef du district du sud-ouest à la SNCFT, Atef Kilani, cité lundi 10 juin par la TAP.

L’appel d’offres du projet a été lancé en mai dernier.

La ligne n°15 est suspendue, depuis octobre 2017, suite aux inondations qui ont détruit huit ponts traversés par la ligne et endommagé la voix ferrée.

C’est pour la troisième fois que la SNCFT lance un appel d’offres relatif à ce projet, après celui de mars et de juillet 2018, faute de réponse de la part des promoteurs.

Les travaux vont démarrer au quatrième trimestre 2019, pour une durée d’une année, moyennant 30 millions de dinars.

La ligne n°15 revêt une importance particulière du fait qu’elle dessert les zones de Redeyef, Om Larayes et Metlaoui, en direction de Sfax et de Tunis pour le transport de voyageurs. La même ligne est utilisés pour le transport de phosphate commercial, à partir des zones de production à Kef Eddour, Redeyef et Om Larayes, à destination des clients de la Compagnie des phosphates, à Gabès, Skhira et Sfax. Le transport de phosphate par les trains de la SNCFT se limite, actuellement, à Metlaoui et Mdhilla.

Entre 5 et 7 mille tonnes de phosphate étaient transportées par la SNCFT, quotidiennement, sur la ligne n°15, à partir de Redeyef, Om Larayes et Kef Eddour.