Dans le cadre de ses Matinées thématiques, Gfi Tunisie organise prochainement sa deuxième session « Réussir votre transformation digitale avec les bonnes pratiques de Gfi » qui se tiendra le mardi 25 juin dans un hôtel de la capitale à partir de 8h30 et se clôturera autour d’un cocktail d’échanges convivial à 13h.

Cette matinée sera l’occasion pour les entreprises qui souhaitent être accompagnées dans leur processus de digitalisation, d’apporter des réponses à leurs questions : l’impact sur les process, l’impact sur les SI, l’innovation, les solutions, la feuille de route, les enjeux de la transformation…

En créant sa marque Gfi Digital, Gfi répond concrètement à la mise en œuvre de projets digitaux avec un pragmatisme qui constitue une forte valeur ajoutée pour ses clients et partenaires.

Au cours de cette matinée, les experts issus de plusieurs pays du groupe, replaceront la perspective de cette transmutation indispensable au cœur des process métiers. Ils présenteront la transformation numérique dans les activités de la banque, de l’assurance et de la grande distribution et l’illustreront par des solutions déjà déployées chez des grands clients de Gfi.

Alliant technologies et besoins métiers, ils aborderont également l’approche ‘Innovation’ nécessaire à cette mutation sur le long terme au sein des entreprises performantes. Pour clôturer cette matinée, une présentation en collaboration avec notre partenaire IBM, évoquera l’impact sur les systèmes d’information et les conditions préalables à ce changement majeur.

Le programme de la matinée :

Accueil des participants à partir de 8h30

La Transformation Digitale

De quoi parle-t-on ? Le positionnement de Gfi et sa réponse dans la pratique…

Par Patrice Gautier, Gfi – Directeur Industriel – VP Group

L’innovation : fer de lance de la transformation digitale

Comment créer sa feuille de route d’innovation d’entreprise pour les 3-4 prochaines années : Open innovation, gestion des startups, équipes d’innovation et Labs, financement, technologies sur lesquelles investir, recherche …

Par Jean-François Gaudy, Gfi – Chief Digital & Chief Innovation Officer – Executive VP

La transformation digitale au sein des métiers de la banque

Les enjeux de la transformation. De l’automatisation des back-offices à l’intelligence artificielle…

Par Lionel Lavigne, Gfi – Directeur Secteur Banque & Assurance – Executive VP

Pause-café

Le Client au centre de la transformation digitale

Comment accélérer les relations et la confiance avec les agents, les courtiers et les clients avec notre solution en apportant et en visualisant de manière plus efficace les données relatives aux clients et leurs activités.

Par Josef Szekeres, Gfi – Sales Manager IP

Le eCommerce sonne-t-il la fin du commerce physique ? Etat des lieux

Quelles sont les stratégies métiers pour tirer le meilleur parti du digital : OmniCommerce, Drives, Utilisation de la data, largeur d’offre, mobilité… Exemples (et contre exemples) de quelques enseignes françaises.

Par Pierre Gressier, Gfi – Directeur Secteur Retail – Executive VP

La Transformation par l’APIsation

Modernisation de l’applicatif de l’entreprise par les plateformes d’API. Avec la participation d’IBM illustrant sa plateforme API Connect.

Par Maaouia Benhamed, GFI – Software Architect & Jawad Jari, IBM – Entreprise Architect.

A propos de Gfi Tunisie :

Auparavant nommée Cynapsys, Gfi Tunisie est une ESN Tunisienne créée en 2004 ayant rejoint le groupe Gfi en Février 2018.

Elle est spécialisée dans le développement spécifique, la TMA et l’assistance technique et compte plus de 200 collaborateurs.

Gfi Tunisie est un acteur dynamique dans les métiers du conseil et des services d’ingénierie informatique.

www.gfi-tunisie.com