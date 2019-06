Mohamed Fadhel Mahfoudh, ministre auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la Société civile et des droit de l’Homme, a reçu, lundi 3 juin 2019, une délégation du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève (DCAF).

Selon un communiqué du département, la réunion a permis de discuter des opportunités de coopération et de partenariat dans des domaines liés à la lutte contre la violence ainsi qu’au respect de l’Etat de droit et des normes internationales en matière des droits humains.

La délégation du DCAF a exprimé, à cette occasion, son soutien à la décision de la Tunisie d’élaborer un code d’éthique politique, faisant part de la disposition de coopérer avec les autorités tunisiennes pour la mise en place d’un observatoire non gouvernemental. Lequel observatoire devrait permettre à toutes les parties concernées par les élections de suivre de près le processus électoral sur la base d’indicateurs objectifs et précis sur le degré de respect des règles de conduite et d’éthique pendant les élections.

Le Centre DCAF est une organisation internationale dont le siège est en Suisse. Elle a pour objectif “d’aider les pays développés, les démocraties et les démocraties émergentes à mettre en place une bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité dans le cadre du respect de l’Etat de droit et de la démocratie”. Il regroupe 61 pays dont la Tunisie.

