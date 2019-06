La Tunisie prendra part à un atelier technique sur l’agriculture qui se tiendra du 12 au 14 juin 2019 à Bonn en Allemagne. C’est le coordinateur du comité sectoriel des changements climatiques au ministère de l’Agriculture, Rafik Aini, qui représentera la Tunisie à ce conclave organisé en prévision du prochain sommet du climat prévu en septembre prochain au Chili.

Il s’agit de la 20ème réunion des adhérents au plan de travail conjoint de “Koronivia” sur l’agriculture, adopté durant la 23ème Conférence des Parties (COP23), qui s’est déroulée du 6 au 17 novembre 2017 à Bonn.

Ce plan aide maintenant les pays à élaborer et à mettre en œuvre de nouvelles stratégies d’adaptation et d’atténuation dans le secteur agricole, à la fois pour réduire les émissions et pour renforcer la résilience aux effets du changement climatique.

Les actions, recommandations et décisions qui ressortiront de cette réunion, pourraient éclairer les négociations qui auront lieu en septembre prochain au Chili sur le secteur de l’agriculture.