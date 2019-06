Un guichet unique, centre de formalités administratives et légales réunissant, dans un même espace, les différentes administrations intervenant dans l’accomplissement des formalités de création de projets d’énergie renouvelables, sera bientôt créé, ont indiqué des responsables de l’ANME et de la STEG, jeudi 30 mai 2019, lors du Dialogue national sur l’énergie et les mines.

Une instance de régulation sera également créée pour faciliter l’accès au réseau, ont-ils fait valoir, ajoutant que les autorités énergétiques travaillent dans le cadre d’un plan quinquennal qui “étudie la capacité d’énergie renouvelable à installer chaque période de 5 ans”.