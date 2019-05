L’huile d’olive tunisienne Chemlali connue sous le label “Olivko ” a remporté, pour la première fois, le prix de la meilleure huile d’olive (extra vierge légère) dans le monde, sur 900 variétés d’huile d’olive de 300 enseignes commerciales ayant participé au concours mondial d’huile d’olive de New York (NYIOOC/World Olive Oil Competiion) dédié aux producteurs d’huile d’olive qui s’est déroulé le 10 mai aux Etats-Unis.

Plusieurs producteurs d’huile d’olive venant de 26 pays dont 30 participations tunisiennes ont concours, sachant que le concours mondial de New York des producteurs de l’huile d’olive “, compte parmi les plus grandes compétitions en matière de qualité de l’huile d’olive.

Les lauréats de ce concours annuel sont une preuve de confiance de la meilleure huile d’olive vierge dans le monde.

Olivko a également obtenu deux médailles d’or dans les catégories Chetoui et Blend (mélange de plusieurs huiles), sachant que la Tunisie compte plus de 100 variétés de plants d’oliviers dont notamment Chemlali présente surtout dans les régions du Centre et du Sud.

Au cours de ce même concours, la Tunisie a remporté 17 médailles d’or et d’argent, grâce à 14 variétés d’huile d’olive produites par les marques suivantes: A&S, Parcelle 26 selection, Rahma, Parcelle 26 second harvest, Safir, Salim, Safir selection, carthage heritage, Oleiva Premium, kesra, Oleastra.

Le propriétaire de la marque commerciale Olivko, Karim Fitouri, a déclaré que ce couronnement prouve la réussite de l’huile d’olive tunisienne surtout pour cette variété (Chemlali) qui représente 70% des oliviers en Tunisie, mais reste encore marginalisée et n’occupe pas la place qu’elle mérite.

Il a souligné l’importance de la participation aux concours internationaux dans le renforcement de la compétitivité, d’une part, et la consolidation de la confiance du consommateur et du client en le produit tunisien de manière à conférer une valeur ajoutée à l’huile d’olive locale, d’impulser la commercialisation et de conquérir de nouveaux marchés, surtout que la Tunisie produit des olives et des huiles depuis des milliers d’années mais demeure méconnue à l’échelle mondiale.

Fitouri a appelé à la nécessité de préparer une stratégie claire pour ce secteur, de conjuguer les efforts de toutes les parties (gouvernement, agriculteurs et exportateurs ) et mettre davantage en valeur, l’huile locale qui est vendue à hauteur de 90%, en vrac, sans label tunisien.

Il a affirmé que la hausse des prix de l’huile d’olive tunisienne, vendue à bas prix par rapport à sa haute qualité, passe par son exportation conditionnée, sous une marque tunisienne. Ceci permettra aussi de renforcer les réserves en devises du pays.

OLIVKO a remporté, en 2019, plusieurs médailles d’or et d’argent dans des concours internationaux en Italie, Chine, Grèce, Londres, Paris et aux USA.

Le PDG du CEPEX, Mohamed Lassaad Abidi, a déclaré, lors d’une rencontre avec le propriétaire d’OLIVKO, que ce couronnement est une réussite non seulement, pour cette société, mais aussi, pour le secteur de l’huile d’olive en Tunisie, qui continue d’engranger plusieurs prix, grâce à sa qualité.