La Tunisie participe de nouveau après plusieurs années d’absence (depuis 2012), au Salon International des Composants Automobiles ” Automechanika Middle East ” qui se tient à Dubaï du 10 au 12 juin 2019, annonce vendredi le CEPEX.

Il s’agit du troisième plus grand salon spécialisé dans les composants automobiles dans le monde et le rendez-vous incontournable de l’industrie mécanique et électrique en Asie et au Moyen-Orient.

Le Pavillon tunisien réunira à cette occasion, des entreprises du secteur des composants automobiles qui présenteront une diversité de produits tels que les amortisseurs, les câbles et les plaquettes de frein. Il est à noter que la Tunisie était parmi les pays ayant participé à cette manifestation depuis ses premières éditions.

La présence tunisienne à ce salon cible la promotion des exportations tunisiennes des composants automobiles dans toute la région du Moyen-Orient et sur les marchés du Golfe, marché en pleine expansion. Cette participation tunisienne représentera une occasion idéale pour les sociétés tunisiennes du secteur pour rencontrer de nouveaux clients et éventuellement obtenir davantage d’informations sur les derniers produits et services du secteur.

Le salon constitue également, un point de rencontre et de négociation pour les marchés difficiles d’accès, et réunit ainsi la région du Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie. Il est le salon leader pour le secteur de l’aftermarket automobile au proche et Moyen-Orient et connait une forte croissance dans une région en plein développement où la demande est assez forte et les opportunités d’affaires très importantes.

La 17ème édition du salon réunira pendant trois jours plus que 1800 exposants de 61 pays et plus que 32000 visiteurs professionnels.

A noter que le secteur automobile est un secteur dynamique et pourvoyeur de revenus en devises pour le pays. La Tunisie est en effet classée 2ème producteur de composants automobiles en Afrique et est l’un des principaux fournisseurs de l’Union européenne (parmi les 10 premiers fournisseurs de l’UE en faisceaux de câbles).

Au cours de la dernière décennie, la production et l’exportation dans l’industrie automobile ont réalisé une croissance annuelle moyenne de 12%. L’industrie automobile en Tunisie connaît un rythme de croissance régulier qui a permis le développement de plusieurs métiers essentiellement, autour des composants automobiles.

Le secteur compte plus de 260 entreprises dont 65% totalement exportatrices, plus de 130 entreprises étrangères, plus de 80 000 postes d’emplois, plus de 2 Milliards Euros d’exportation de pièces détachées automobiles, et plus de 40% d’intégration.

Les principaux produits exportés sont : les équipements de carrosserie, les dispositifs de sécurité, les organes d’échappement, les équipements moteurs, les pompes à eau et à essence, Les composants électroniques et électriques.