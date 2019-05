EBSOMED (Redynamiser les Organisations de Support aux Entreprises et les Réseaux d’Affaires dans les Pays du Voisinage Sud de la Méditerranée) est un projet financé à hauteur de 80% par l’Union Européenne et coordonné par BUSINESSMED (Union Méditerranéenne des Confédérations d’Entreprises) . Une trentaine d’organisations issues de 26 pays sont également affiliées au projet.

Ce projet de 4 ans (2018-2022) vise à stimuler l’écosystème d’affaires Méditerranéen, promouvoir un développement économique inclusif et impulser les investissements et la création d’emploi via le renforcement des Organisations de Soutien auxEntreprises (OSE) dans les Pays du Voisinage Sud de la Méditerranée. Plus spécifiquement, EBSOMED permettra d’améliorer la capacité de gestion des Organisations de Soutien aux Entreprises (OSE) dans la zone Euro-méditerranéenne grâce à l’amélioration des services offerts aux PME. http://ebsomed.eu.

Le projet EBSOMED a été lancé en Juin 2018 et les première action du projet ont débuté en septembre. Les actions vont de l’organisation d’académie de formation, à la tenue de Roadhshow d’entreprise en passant par des forum de B2B afin de connecter les entreprises des deux coté de a méditerranée. Lors du lancement nous avons organisé la première campagne de communication autour du projet pour le présenter au Media.

Apres une année d’implémentation nous comptons donc organiser la deuxième campagne promotionnelle le 18 juin en Tunisie en présence de 15 journalistes de la région MED et de plusieurs journalistes Tunisiens avec le souhait que vous en fassiez partie. Le but de cette campagne est de présenter la premier résultats du projet après un an d’implémentation des activités ainsi que des sucess story du projet en provenance de Tunisie, Egypte, et Palestine.

L’évènement va durer environs 2H et selon le programme actuel (encore en élaboration) il sera diviser en trois partie : une première intervention de la part de la Commission Européenne financeur du projet, une deuxième partie avec des interventions, des implémentateurs du projet et une troisième partie consacrée des bénéficiaires du projet avec la présentation de leur Success story.

Merci de vous inscrire à travers ce lien https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSeV28MNs5KQDg- hFPNRmPtksxYdnWTLRi70SZPzNyJmm r5z6g/viewform.