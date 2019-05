La Bourse de Tunis débute la séance de ce jeudi dans le vert. Le Tunindex affiche une hausse de 0,25% avec 7 033.41 points dans un volume total de 0,582 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, le titre UIB grimpe de 4,48% à 21,89D suivie par SOMOCER et ATL qui gagnent respectivement 2,88% et 2,70% à 1,07 D et 1,90D.

En baisse, le titre SOTRAPIL chute de 2,95% à 15,13D tout comme AIR LIQUIDE et SIPHAT qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2,87% et de 2,48% à 87,22 D et à 5,11D.