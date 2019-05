Les ministère de l’Agriculture et du Transport se sont mis d’accord quant à la nécessité de renforcer le transport des céréales dans le gouvernorat du Kef, via les chemins de fer durant la saison 2019, par l’acquisition de 60 nouveaux wagons.

Dans un document publié mardi 28 mai par le département de l’Agriculture, à l’issue d’une réunion de travail entre les ministres de l’Agriculture et du Transport, respectivement Samir Taieb et Hichem Ben Ahmed, il a été convenu de constituer une équipe commune pour effectuer des visites de terrain dans le but de diagnostiquer l’opération du transport des céréales au Kef, dans l’attente de généraliser les travaux de cette commission à tous les gouvernorats.

La réunion de travail a permis d’examiner les difficultés auxquelles sont confrontés les céréaliculteurs, l’aménagement des circuits agricoles, l’équipement des centres de stockage des céréales et les silos ainsi que les préparatifs de la réception des céréales dans de bonnes conditions.

Les participants à cette réunion ont convenu de fournir tous les moyens techniques et logistiques nécessaires pour faire réussir cette saison et d’assurer la maintenance et la réparation des rails dans la région du Kef.