Une formation dans plusieurs spécialités liées au secteur du tourisme sera assurée à l’Ecole de tourisme de Monastir au profit de 70 stagiaires; lesquels stagiaires ont été sélectionnés parmi 400 demandeurs d’emploi ayant postulé lors du “Village de l’emploi” organisé le 18 mai 2019 à l’Ecole du tourisme de Monastir.

Selon le directeur régional de l’emploi et de la formation professionnelle à Monastir, Adel Khelifi, ces stagiaires vont acquérir une formation en hôtellerie dans les spécialités de restauration et bar, accueil et réception, cuisine et pâtisserie, entretien et nettoyage, étages et buanderie, et animation touristique.