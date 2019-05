Un accord de prêt de 24 millions d’euros (environ 80 millions de dinars), accordé par l’Agence française de développement (AFD) au profit du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, a été signé dans la matinée du mercredi 28 mai 2019 au siège du ministère. Il est accompagné d’un don de 700 mille euros (près de 2,5 millions de dinars) au profit des partenaires sociaux, et un autre de la Commission européenne de 3 millions d’euros (10 millions de dinars) au profit du département de l’Emploi en vue de promouvoir les centres de formation professionnelle.

Il s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la formation et à l’intégration professionnelle issu de la Stratégie nationale pour la réforme du système national de la formation professionnelle, et cible directement 17 centres de formation professionnelle et plus de 60 centres d’une façon indirecte, impliquant 25 spécialistes dans 4 zones d’emploi réparties sur 9 gouvernorats.

Cet accord, d’une valeur de 27,7 millions d’euros (93 millions de dinars), a été signé par la ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, le président de l’UTICA, Samir Majoul, le représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et le représentant de l’Union française des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), en présence de l’ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor.

A l’issue de la cérémonie de signature, Saïda Ounissi a déclaré que “cet accord intervient dans le cadre de la concrétisation d’une approche participative entre son département, l’UGTT et l’UTICA dans l’objectif de promouvoir les centres de formation professionnelle”.

Elle a expliqué que le don de 700 mille euros accordé par l’l’Agence française de développement au profit de l’UGTT et l’UTICA, à parts égales, vise à permettre aux deux organisations d’élaborer un plan d’action qui vise l’instauration d’institutions au sein des deux organisations, et à organiser des sessions de formation et d’études en vue de promouvoir le secteur de la formation professionnelle et identifier les besoins du marché de l’emploi.

La ministre indique également que le gouvernement a récemment publié des décrets d’application pour l’instauration des conseils de partenariat au niveau des structures de la formation professionnelle afin de concrétiser l’approche participative adoptée par le département de la Formation professionnelle avec les partenaires sociaux.

De son côté, Taboubi a indiqué que cet accord permettra de travailler de manière collégiale entre l’UGTT, le ministère de la Formation professionnelle et l’UTICA, afin d’opérer un état des lieux de la formation professionnelle et de surmonter les problèmes de l’abandon scolaire précoce ainsi que les difficultés d’accès au marché du travail et l’instauration de nouvelles spécialités en phase avec les mutations économiques actuelles.