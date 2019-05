Le Tunindex gagne 0,28 %, à 6 981,39 points, dans un volume d’échanges de 1,096 million de dinars, au cours de la séance de mardi, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, Cil se bonifie de 4,13 %, à 14,60 dinars(D). Idem pour les titres Tunisair et Sah Lilas qui grimpent respectivement de 3,84 % et 3,80 %, à 0,81 D et 10,90 D.

A la baisse, le titre Céréalis affiche une régression de 4,37%, à 4,59 D, tout comme Land’or et Sam qui ont reculé respectivement, de 2,62 % et 2,32 %, à 8,17 D et 4,20 D.