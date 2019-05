Les barrages à Béja ont atteint, lundi 27 mai, leurs capacités maximales de stockage, après la chute d’importantes quantités de pluies durant les dernières 48 heures.

Au barrage Sidi El Barrak, le taux de remplissage a dépassé les 100%, soit un volume d’eau de 287,1 millions m3.

Au barrage Sidi Salem, le taux de remplissage s’est élevé à 98,1%, soit un volume de rétention d’eau de 569,2 millions m3.

Au barrage Kasseb, le taux de remplissage a dépassé les 80%.

“Ces taux n’ont pas été enregistrés depuis plusieurs années”, a affirmé Cherif Gasmi, directeur du barrage Sidi Salem, et que la direction du barrage contrôle de près la situation.

Les quantités de pluies tombées durant les dernières 48 heures ont varié entre 3 et 65 millimètres à Béja et entre 6 et 109 millimètres à Jendouba.