Les producteurs des pommes de terre, de fruits d’été et de volailles observeront mardi 28 mai 2019 un mouvement de protestation devant le ministère du Commerce, indique un communiqué de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), publié vendredi 24 mai.

Cette décision intervient suite aux décisions “unilatérales et improvisées” du ministère du Commerce.

Ces décisions concernent notamment l’imposition des exportations des fruits d’été, à travers les frontières terrestres aux autorisations préalables, ce qui a causé de lourdes pertes aux producteurs, aggravé leurs problèmes et les a obligés à détruire d’importantes quantités d’abricots malgré la hausse importante des coûts de production et les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles.

L’organisation agricole a critiqué l’attachement du ministère du Commerce à l’importation anarchique, comme les pommes de terre et les œufs, sous prétexte de régulariser le marché. Elle regrette également l’importation de nombreux produits non essentiels, et sans prendre en compte la santé du consommateur et en ignorant l’avantage préférentiel du produit national.

L’UTAP a considéré que la politique du ministère est un coup dur pour les filières de production, perturbe le commerce intérieur et empêche l’exportation.

L’organisation agricole fait état de “manque de sérieux du ministère dans la réforme des circuits de distribution et la lutte contre les barons du monopole et de la contrebande”, afin de garantir la rentabilité des agriculteurs et de préserver le pouvoir d’achat du citoyen.