La Bourse de Tunis a évolué durant la matinée de vendredi 24 mai 2019 dans le vert, le Tunindex enregistre une hausse de 0,16 % à 6 939,36 points, traitant un volume de 0,787 million de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, TUNISAIR gagne 4,22 % à 0,74 dinars(D) tout comme pour les titres SERVICOM et ADWYA qui ont grimpé respectivement de 2,94 % et 2,88 % à 0,70 D et 4,28 D.

A l’inverse, le titre ASSAD baisse de 2,95 % à 7,55 D tout comme SOPAT et BTE qui ont reculé respectivement de 2,83 % et 2,77 % à 2,06 D et 9,11 D.