L’indice des prix de vente industriels a augmenté, en mars 2019, de 8,5% en glissement annuel (9,5% en février 2019), selon les données fournies par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette augmentation provient, d’une part, de la hausse des prix des produits de l’industrie manufacturière de 8,1%, et, d’autre part, de l’augmentation des prix des produits de l’industrie extractive de 22,7%, et ce en raison de l’augmentation des prix des produits de l’extraction énergétique et non énergétique avec des taux respectifs de 20,8% et 29,7%.

L’augmentation des prix des produits de l’industrie manufacturière est due à la hausse observée, au niveau de la majorité des secteurs, d’après l’INS.

En effet, les prix des produits de l’industrie agro-alimentaire ont augmenté de 6,2%, des produits raffinage de 35,8%, des produits de l’industrie mécaniques et électriques de 4,9%.

De même des augmentations sont observées au niveau des produits de l’industrie du caoutchouc et des plastiques de 11,3%, de l’industrie du bois de 9,8%, ainsi que l’industrie du papier et carton de 8%.

En variation mensuelle, l’indice des prix de vente industriels du mois mars 2019 a augmenté de 0,1% après 0,6% au mois de février.

Les prix des produits manufacturiers demeurent globalement stables malgré l’augmentation des prix des produits agricoles et alimentaires (+0,4%), des produits de raffinage (+23,8%), des produits mécaniques et électrique (+0,3%).

En revanche, les prix des industrie extractives accusent une baisse de 0,4%.