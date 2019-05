Selon les données de l’Institut national de la statistique (INS), la Tunisie comptait environ 771 000 entreprises privées en 2017, dont 87,69% sont unipersonnelles, 9,62% emploient entre 1 et 5 salariés, 2,57% emploient entre 6 et 200 salariés, et seulement 0,11% emploient plus que 200 salariés.

Depuis 2010, le nombre des PME tunisiennes a enregistré une croissance annuelle moyenne de 1,51%, mais l’année 2017 a enregistré une augmentation sensible du nombre d’entreprises en général de +4,19% et une augmentation encore plus significative des PME employant de 6 à 250 salariés de (+6,62%).

De ce fait, la population des PME de 6 à 200 employés se positionne aujourd’hui comme un véritable levier de l’économie tunisienne aussi bien pour la croissance, l’export, l’investissement, l’emploi ou encore l’innovation.

Initié au début de l’année 2017, le baromètre MIQYES de la santé de la PME vise à mettre en lumière les réalités et les perspectives de la PME, cheville ouvrière de l’économie tunisienne.

Partant d’une enquête élaborée sur un échantillon de 500 PME représentatives des PME, le MIQYES de la santé de la PME des éditions 2016 et 2017 a fourni une image sur la physionomie des PME, leurs réalités économiques, sociales et financières, leurs défis et challenges. Elles ont fait ressortir des résultats cohérents et assez concordants, les mêmes constats et des blocages d’ordre tant managérial, spécifique à la nature du tissu entrepreneurial tunisien, que d’ordre institutionnel et environnemental, lié au climat des affaires, aux conditions du marché, et à l’accès au financement ont été bien identifiés.

Pour cette troisième édition, le MIQYES de la santé des PME tunisiennes pour l’année 2018 contiendra deux versions.

La première version ciblera la même population des éditions précédentes, à savoir des PME employant de 6 à 200 salariés, avec un questionnaire adapté, tenant compte des nouveaux impératifs (technologie, maintien et valorisation des ressources humaines).

La seconde version ciblera les TPE employant entre 3 et 9 salariés et fera l’objet d’un questionnaire adapté à cette catégorie d’entreprises. En effet, un recentrage sur ces TPE serait pertinent et mettra l’accent sur une catégorie assez représentative selon les statistiques et particulièrement dans les régions, dans la mesure où elles comptent plus que 2 400 entreprises et représentent 2,94% du tissu entrepreneurial régional.

Les principaux objectifs du baromètre de santé de la PME tunisienne MIQYES 2018, dans ses deux versions, seront adaptés aux caractéristiques des PME/TPE afin de présenter une image de ces deux catégories d’entreprises en se focalisant sur leurs forces et faiblesses, analyser les changements et évolutions identifiés. Il s’agira aussi de faire le constat des entraves et blocages qui freinent la PME/TPE de l’intérieur (management et gouvernance, compétence et compétitivité, attractivité, innovation et technologie) que de l’extérieur (accès au financement et aux marchés, infrastructures, services publics, sécurité, …).

Enfin, le baromètre proposera aux partenaires de la PME/TPE (institutions financières, organismes d’appui, …) des solutions et des actions concrètes d’amélioration de leurs services, et identifier les opportunités d’intégrer les TPE dans la chaîne de valeur des PME afin de favoriser leur croissance, améliorer leur compétitivité et assurer leur pérennité

Malgré toutes les difficultés que rencontrent les PME/TPE tunisiennes, celles-ci restent optimistes, croient à un avenir meilleur. En revanche, il faudra aussi que le gouvernement et les administrations encouragent les sociétés tunisiennes, notamment les PME, à innover et à se développer davantage aussi bien en Tunisie qu’à l’international, et ce pour le bien de toute l’économie nationale.

Le baromètre MIQYES de la santé de la PME/TPE est une initiative née de la volonté de la CONECT et de ses partenaires, de mettre la lumière sur les réalités et les perspectives de la PME/TPE, cheville ouvrière de l’économie tunisienne.

« MIQYES » est une initiative de la CONECT en partenariat avec le cabinet HLB GSAudit & Advisory, conseiller au quotidien des PME en Tunisie et dont les dirigeants sont fortement conscients des challenges des entreprises au quotidien.

L’enquête MIQYES est menée par l’institut de sondage One to One et soutenue par le PNUD et le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, avec un appui financier de la Norvège. L’objectif est de mettre la PME, sa compétitivité et sa pérennité au centre des priorités économiques et sociales en Tunisie.