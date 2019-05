La région de Ksar Mizouar dans le gouvernorat de Béja a connu, mardi 21 mai 2019, une affluence des travailleuses agricoles pour l’enregistrement au système ” Ahmini ” (protège-moi), lors d’une campagne organisée à cet effet, sous la supervision du ministre du Commerce, Amor El Béhi.

El Béhi a affirmé que ce nouveau système (AHMINI) a trouvé un bon écho auprès des travailleuses agricoles, appelant à la nécessité de sensibiliser davantage et diffuser l’information pour que le nombre des femmes inscrites dans ce système soit démultiplié, afin de leur garantir une couverture sociale et sanitaire.

Le ministre estime que les coûts d’enregistrement de près de 600 millimes par jour sont abordables par rapport aux services rendus par ce système, notamment le droit constitutionnel à la couverture sanitaire et sociale en faveur de la femme, son conjoint, ses enfants et ses parents à charge ainsi que le droit à l’obtention d’une pension de retraite.

De son côté, le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Béja, Chokri Djebbi, a annoncé que l’organisation agricole prendra en charge les contributions de mille femmes parmi les premières inscrites dans le système ” Ahmini “.

Pour Mourad Kammoun, président de la Caisse nationale de la sécurité sociale de Béja (CNSS), ce système est très important en ce sens qu’il permet la couverture des accidents du travail et des accidents de la route au profit des travailleuses agricoles.

Nombre de travailleuses agricoles ont exprimé leur appréhension quant à leur contribution à ce système, puisque leur travail saisonnier ne leur permet que de gagner leur pain et non de verser ces contributions pour la couverture sociale, estimées à plus de 200 dinars par an.