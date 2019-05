Une convention a été signée, mardi 21 mai 2019, entre le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique -représenté par l’Agence nationale de certification électronique- et celui de la Formation professionnelle et de l’Emploi -représenté par la Direction générale de l’émigration et de la main-d’œuvre étrangère, dans l’objectif de numériser et de simplifier les procédures administratives pour les entreprises désireuses d’embaucher des étrangers.

Signée par les ministres des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, et de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi, cette convention vise à garantir l’autorisation du travail accordée par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi par l’utilisation du cachet électronique visible “TN CEV 2D-DOC”.

Le système du cachet électronique visible TN CEV 2D-DOC permet d’assurer l’intégrité et l’authenticité des documents au format papier et électronique émis par les différentes structures (autorisation de travail, diplômes, registre commercial, fiches de paie, factures, documents bancaires, attestations de travail…), indique un communiqué du ministère des Technologies de la communication.

Cette technique permet de sceller les données clés contenues dans un document moyennant une signature électronique rendue visible à travers un QR Code. L’adoption de cette technologie permet de faciliter les procédures administratives en exonérant les personnes et les entreprises de l’obligation de présenter des copies conformes et d’éviter les risques de falsification.