La Poste tunisienne émettra, le 19 novembre 2022, un timbre-poste utilisant la technologie du ” QR code ” sur Le 18ème Sommet de la Francophonie – Djerba 2022, portant le logo de cette manifestation qui se tient les 19 et 20 novembre 2022 dans cette ville du sud tunisien.

” La Tunisie accueillera, les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba, la 18ème conférence de la Francophonie, coïncidant avec la célébration du 52ème anniversaire de la création de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique, prédécesseur de l’Organisation internationale de la Francophonie “, rappelle la poste dans un communiqué publié vendredi 18 courant.

Et d’ajouter qu’elle émet, à cette occasion, un timbre-poste portant le logo du sommet, ” considéré en tant qu’événement historique pour la Tunisie, pays membre fondateur de cette organisation et premier pays Arabe d’Afrique du Nord qui accueille cette importante rencontre “.

L’introduction de la technologie du ” QR code ” sur ce timbre-poste, permettra d’ajouter des informations complémentaires sur le sujet de l’émission. Le scan du QR code, renvoie au spot officiel du 18ème Sommet de la Francophonie qui résume la signature du 18ème Sommet de la Francophonie de Djerba : ” TOUS CONNECTES, TOUS AU SOMMET “, indique encore la même source.

Et de préciser que ce timbre- poste, ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn à partir de 19 Novembre 2022.