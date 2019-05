Les sites archéologiques tunisiens classés dans l’Unesco et la baisse du nombre des salles de cinéma en Tunisie ont été parmi les sujets culturels exposés dans le dernier numéro de la lettre périodique du site d’actualité “Tunelyz-Parole aux chiffres” pour la semaine du 13 au 19 mai 2019.

S’appuyant sur un rapport publié en 2017 par l’organisation non gouvernementale “Forum économique mondial” autour des index de compétitivité dans le secteur du tourisme et du voyage dans les pays, le site “Tunelyz.com” a mis l’accent sur le nombre des sites tunisiens classés dans le Patrimoine Mondial l’Unesco.

Avec sept sites archéologiques classés dans le patrimoine mondial, la Tunisie occupe jusqu’en 2017 la 30ème place mondiale, dépassant des destinations phares à l’instar de l’Egypte (36ème) ou encore la France (39ème).

Mettant en perspective ces chiffres, le site invite à la réflexion autour d’une politique culturelle et touristique valorisant le patrimoine archéologique de la Tunisie.

Dans le même numéro, “Tunelyz” a aussi évoqué la baisse du nombre des salles de cinéma en Tunisie. Selon les derniers chiffres de l’Institut national des statistiques (INS) relatifs au nombre des salles en Tunisie pour l’année 2018, la Tunisie compte 19 salles contre 48 salles en 1999, 18 en 2010 et pas moins de 114 salles dans les années 70.

Dans la même lettre périodique du site, plusieurs thèmes économiques et sociaux sont aussi abordés à l’instar du gaspillage alimentaire, la future composition de l’instance de développement durable et des droits des générations futurs, la troisième place de Djerba dans le secteur du loisir dans le monde, et la répartition de l’emploi dans le secteur industriel dans la région du Kef.

“Tunelyz” est un site d’actualité avec un focus sur les chiffres issus des rapports économiques et financiers des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, et de l’Institut National des Statistiques.

Selon le fondateur du site Khalil Gdoura, le site est un espace pour partager des informations autour des sujets politiques, culturels et sociaux du pays en s’appuyant sur les chiffres. Cette démarche a pour objectif d’engager une réflexion critique et une mise en perspective de ces données et études.