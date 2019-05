Une conférence internationale sur “l’ingénierie et la sécurité alimentaire en Afrique” se tiendra les 24 et 25 juin 2019 à la Cité de la culture à Tunis, à l’initiative de l’Ordre des ingénieurs de Tunisie (OIT), en collaboration avec la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI), d’après le site web de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Cet événement vise, selon l’OIT, à créer une plateforme où la connaissance, les idées novatrices, les expériences, le renforcement de capacités et les résultats des travaux des ingénieurs, des scientifiques, des décideurs ainsi que ceux des représentants de la société civile impliqués dans ce domaine, seront discutés, partagés et diffusés afin de proclamer la ” Déclaration de Tunis de la Sécurité Alimentaire vue par les Ingénieurs “.

Dans ce cadre, l’OIT invite les acteurs impliqués dans cette démarche, autour des ODD numéro 2 et numéro 12 respectivement “faim zéro” & “consommation et production responsables ” à se réunir afin de mettre en avant le rôle des ingénieurs dans la sécurité alimentaire et de ressortir avec des recommandations, précise le site.

Plusieurs thèmes seront débattus, à cette occasion, tels que : ” la politique agricole et besoin en ingénierie pour relever les défis de la sécurité alimentaire “, ” le rôle des technologies dans la préservation des ressources naturelles et le développement de l’agriculture dans un contexte de changement climatique ” et ” l’organisation des filières et développement des chaines de valeurs “.

L’OIT a rappelé, que les 17 objectifs de développement durable (ODD) identifiés par l’Organisation des Nations unies (ONU) en vue de la mise en place d’un développement durable à l’horizon 2030 tiennent compte des aspects économiques, sociétaux et environnementaux ainsi que de leurs interactions.