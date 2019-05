Capturez vos meilleurs moments et partez à la conquête du monde avec le nouveau Samsung Galaxy A70.

Samsung lance un nouveau smartphone à la fois complet et polyvalent : le Galaxy A70. Son écran Infinity aux dimensions généreuses assure une expérience visuelle immersive.

L’autonomie élevée de sa batterie et la vitesse de ses processeurs lui permettent d’être le partenaire idéal pour les jeux et le visionnage de vos séries préférées. Amélioré pour l’occasion, le triple appareil photo vous permet de toujours réaliser de superbes photos et vidéos. Le smartphone partage l’indicible classe des autres smartphones de la ligne Galaxy.

Sortez du lot avec un écran immersif et un design épuré

Doté d’un écran Infinity-U de 6,7 pouces, le plus grand écran de la gamme Galaxy A à ce jour, ainsi que d’un format d’affichage de 20:9, le nouveau venu offre une expérience visuelle résolument immersive. Le design épuré assure une ergonomie optimale.

Grâce aux processeurs ultrarapides, vous jouerez sans le moindre souci. Vous avez également accès à une grande quantité de mémoire de travail (6 Go). La mémoire interne est de 128 Go par défaut et peut être étendue à 512 Go avec une carte Micro SD.

Ne manquez plus jamais un grand moment !

Grâce au triple appareil photo mis à niveau et à son objectif haute résolution de 32 mégapixels à l’avant et à l’arrière, le Galaxy A70 vous garantit toujours une très grande netteté quels que soient le lieu et l’heure. Une lentille spéciale vous permet de régler la profondeur de champ. De cette manière, il est toujours possible, même après la prise de vue, de faire la mise au point sur la photo ou d’accentuer certains éléments de l’image.

L’objectif ultra-grand-angle de 8 mégapixels a le même angle de vue que l’œil humain. L’Optimiseur de scènes du Galaxy A70 reconnaît 20 scènes et les améliore automatiquement pour que vous puissiez toujours maximiser la réussite de chaque photo.

La détection d’erreur détecte automatiquement les irrégularités avant que vous ne cliquiez sur le bouton, de sorte que vous ne manquerez plus jamais la photo parfaite.

Restez connecté plus longtemps

Le Galaxy A70 est équipé d’une batterie puissante de 4 500 mAh. Elle vous permet de prendre et de partager des photos, de diffuser du contenu en streaming et de jouer toute la journée. La charge ultrarapide sur 25 W vous permet également de vous reconnecter en un rien de temps.

Connectez-vous en toute transparence et en sécurité



Grâce au nouveau positionnement intuitif du lecteur d’empreintes digitales sur l’écran, il n’est plus nécessaire de bouger votre doigt pour accéder à votre téléphone. En combinaison avec Samsung Pass, vous pouvez également vous connecter facilement et en toute sécurité à des sites web et des applis avec votre empreinte digitale. La plateforme de sécurité avancée de Samsung, Knox, y veille…

Profitez pleinement de l’expérience Galaxy

Le Galaxy A70 est équipé de la plateforme One UI de Samsung pour encourager la productivité et la concentration. La navigation à une main facilite largement les interactions par commandes interposées.

Si vous voulez vérifier l’heure une fois le soir venu, sans être ébloui, il vous suffit d’activer le mode Nuit de One UI pour obtenir un éclairage tamisé, et si vous voulez maîtriser la durée que vous passez devant votre écran, activez l’App Timer. Bien sûr, vous pouvez également utiliser Samsung Health et Bixby sur le Galaxy A70.

