Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, vendredi 17 mai 2019, dans un communiqué, les nominations suivantes :

– Ezzeddine Ben Cheikh: Président directeur général de la Société d’exploitation du canal et adductions des eaux du nord.

– Hichem Khemiri : Directeur général de l’Office de développement sylvo-pastoral du nord-ouest.

-Issam Anater : Directeur général de l’Aménagement et de la conservation des terres agricoles.