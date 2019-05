Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a eu une rencontre, jeudi, à Bruxelles, avec le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), Jens Stoltenberg.

Cette rencontre coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de la création de l’organisation et le 25e anniversaire du lancement du Dialogue méditerranéen de l’OTAN auquel la Tunisie est membre.

L’entretien a été l’occasion d’échanger les points de vue sur les différents aspects de la coopération bilatérale et l’évolution de la situation régionale et internationale, selon un communiqué du ministère.

Jhinaoui s’est félicité du niveau de la coopération entre la Tunisie et l’OTAN, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, soulignant l’engagement de la Tunisie à renforcer davantage cette coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral dans le cadre du Dialogue méditerranéen.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, donné un aperçu à son interlocuteur sur l’évolution de la situation politique et sécuritaire en Tunisie, mettant en avant “les succès remportés récemment par les institutions sécuritaire et militaire dans la traque et l’élimination des groupes terroristes”.

De son côté, le secrétaire général de l’OTAN a salué “la réussite du processus démocratique en Tunisie et les résultats qui y sont réalisés en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ainsi que son rôle positif pour assurer la stabilité dans la région”.

Il a, également, fait part de l’engagement de l’organisation à continuer de soutenir le gouvernement tunisien pour faire face aux défis sécuritaires, dont en premier lieu le terrorisme.

Le ministre des Affaires étrangères effectue une visite de travail, les 16 et 17 mai courant, à Bruxelles, pour co-présider avec la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, la 15e session du Conseil d’Association Tunisie-Union européenne.