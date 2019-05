Youssef Chahed, le chef du gouvernement, jeudi 16 mai à la délégation Oued Meliz (gouvernorat de Jendouba), a remis des contrats de propriété à des habitants de la région, dans le cadre du programme national de régularisation des situations foncières des anciennes agglomérations construites sur des terres domaniales.

Dans le gouvernorat de Jendouba, ce programme cible 18 243 logements, dont 15 954 sont couverts par les schèmes d’aménagement urbain, alors que 2 289 ne sont pas concernés par ces schémas.

Tous ces logements sont construits sur une superficie globale de 444 ha, dont 120 logements au profit du village de Sidi Meskine.

Les prix adoptés varient entre 5 et 10 dinars le mètre carré. Les bénéficiaires doivent payer une avance, estimée à 40% du prix de logement, avant la conclusion du contrat, 30% un an après la signature de contrat et le reste (soit 30%), deux ans après.

A cette occasion, Chahed a appelé les représentants des administrations locales et régionales à sensibiliser les habitants quant à l’impératif de préparer leurs dossiers et finaliser les procédures de propriété, estimant que cette mesure permettra aux propriétaires de gérer au mieux leurs biens.