Au premier trimestre de cette année, Huawei a généré un chiffre d’affaires de 179,7 milliards CNY, en hausse de 39% par rapport à l’année précédente. La marge bénéficiaire nette de la société au premier trimestre de 2019 était d’environ 8%, ce qui représente une légère hausse par rapport à la même période l’an dernier.

Huawei a continué de mettre l’accent sur l’infrastructure des TIC et les appareils intelligents et a continué de renforcer l’efficacité et la qualité de ses opérations, ce qui a contribué à renforcer sa performance au premier trimestre de 2019.

2019 sera une année de déploiement à grande échelle de la 5G dans le monde entier, ce qui signifie que le Carrier Business Group de Huawei offre des opportunités de croissance sans précédent. À la fin de mars 2019, Huawei avait signé 40 contrats commerciaux pour la 5G avec de grands opérateurs mondiaux et avait expédié plus de 70 000 stations de base 5G sur les marchés du monde entier.

Toujours au premier trimestre 2019, le groupe Entreprises de Huawei a lancé sa plate-forme numérique et sa nouvelle stratégie « Huawei Inside ». Huawei s’est engagé à établir les fondements d’une Chine numérique comme un noyau d’un monde numérique en fournissant la plate-forme numérique ainsi qu’une connectivité omniprésente et une intelligence omniprésente.

Enterprise Business Group de Huawei a également déployé le premier point d’accès Wi-Fi 6 au monde doté de la technologie 5G. À la fin du premier trimestre 2019, Huawei avait expédié plus de produits Wi-Fi 6 que toute autre société dans le monde.

Le groupe d’entreprises de Huawei continue de créer de la valeur pour les consommateurs avec ses produits innovants. Sa stratégie principale consiste à offrir aux consommateurs une expérience intelligente dans tous ses scénarios. Au Q1 2019, Huawei a livré 59 millions de smartphones.

Huawei a été bien accueilli par les consommateurs du monde entier pour ses produits novateurs de premier plan et ses expériences utilisateur exceptionnelles, comme les ordinateurs personnels, les ordinateurs portables et la maison intelligente.

HUAWEI CLOUD reste attaché à l’innovation. Son objectif est de créer le meilleur cloud hybride possible, de fournir des solutions d’IA intégrales pour les industries intelligentes et de faire de l’IA inclusive une réalité. Plus d’un million d’utilisateurs et de développeurs d’entreprise ont choisi de travailler avec HUAWEI CLOUD.

Au premier trimestre, les services HUAWEI CLOUD ont été lancés à Singapour et HUAWEI CLOUD a publié son marché de modèles d’IA. La plate-forme de développement de l’IA à guichet unique de HUAWEI CLOUD – ModelArts – a été la première à participer à la fois à la formation à la classification des images et à l’inférence au concours d’apprentissage approfondi de Stanford DAWNBench.

Les données financières présentées dans cet article sont des chiffres non audités établis conformément aux normes internationales d’information financière. Taux de change à la fin de mars 2019 : 1 USD = 6,7112 CNY.