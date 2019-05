Renforcer la coopération dans les secteurs relatifs à l’éducation, aux droits de l’Homme et à la diffusion de la culture des droits humains, était au centre d’un entretien, mardi 14 mai, entre le ministre de la Relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l’Homme, Fadhel Mahfoudh, et la directrice du bureau de l’UNESCO à Rabat et représentante de l’organisation auprès de la Tunisie, du Maroc, de l’Algérie et de la Mauritanie, Golda El Khoury.

A cette occasion, ils ont examiné “la possibilité de mettre en application des programmes communs en collaboration avec les composantes de la société civile et la communauté nationale et internationale dans les domaines d’intérêt commun”, indique un communiqué du département.

Golda El Khoury effectue une visite de travail en Tunisie pour “examiner les perspectives de coopération avec l’UNESCO dans ses différents champs d’action”.