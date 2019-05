Chez Tunisie Telecom, devenez “millionnaire“ instantanément avec TT CHALLENGE

Parallèlement au déroulement de la Coupe d’Afrique des Nations “CAN 2019“, qui aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Egypte, Tunisie Telecom lance le Quiz Web “TT CHALLENGE”, spécialement pour ses clients fans de football.

Ce jeu permet à tous les participants de gagner immédiatement et sans passer par un tirage au sort, 1 000 DT CASH, s’ils répondent correctement et à temps à toutes les questions consécutives du Quiz portant toutes sur un contenu sportif, spécial football africain.

D’autres lots sont à gagner en jouant à « TT Challenge » :

2 000 DT CASH par semaine ;

10 000 DT CASH à la fin du jeu ;

10 voyages en Egypte pour aller encourager le Onze national, vivre des moments forts et inoubliables et vibrer au rythme des compétitions.

Faisant du sport l’un des piliers de son engagement citoyen, Tunisie Telecom se veut, et depuis plusieurs années maintenant, le partenaire du sport et celui des supporters tunisiens.

Pour avoir la chance de gagner l’un de ces beaux cadeaux, rien de plus simple : Il suffit de se connecter au site du jeu : http://www.ttchallenge.tn et de répondre correctement et à temps aux questions posées.

Il faut donc juste commencer tout de suite à jouer pour avoir la chance de gagner des millions cash !

Pour rappel, « TT CHALLENGE » est un service à contenu permettant aux clients de l’opérateur national de suivre toute l’actualité sportive via le site web https://www.ttchallenge.tn/. (Le site est disponible en arabe et en français).