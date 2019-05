Toute aide extérieure destinée aux catégories à faibles revenus, quelle que soit sa provenance, doit passer par les canaux officiels. C’est ce qu’a affirmé, lundi 13 mai, le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, cité par l’agence TAP.

Dans ce cadre, les ambassadeurs des pays ayant fourni des aides aux catégories à faibles revenus en Tunisie sans passer par les canaux officiels ont été avertis quant à la nécessité d’une coordination préalable afin de faire parvenir les aides aux nécessiteux de manière à préserver leur dignité, a souligné le chef de la diplomatie tunisienne.

A ce titre, assure Jhinaoui, l’Union tunisienne de solidarité sociale “UTSS” est la seule partie habilitée à recevoir et à distribuer ces aides, et que le rôle du ministère des Affaires étrangères consiste à assurer la coordination entre les différentes parties intervenantes afin que ces aides puissent être efficacement attribuées.

Il est à noter que des images avaient circulé sur certains médias et sur les réseaux sociaux concernant des aides alimentaires provenant de deux pays et distribuées aux catégories vulnérables à l’occasion du mois de ramadan. Ces images ont suscité une polémique quant à la façon dont les aides en question ont été acheminées et sur une éventuelle récupération politique de ces aides.