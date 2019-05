Samedi 11 mai 2019, des chutes de grêle ont été enregistrées dans le gouvernorat du Kef causant des dégâts dans certaines exploitations céréalières, notamment dans les délégations de Kalaât Snane, Kalâa Khesba, Jrissa et Tejerouine, selon le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP), Mounir Laâbidi.

Et comme attendu, il a tout de suite appelé le gouvernement à indemniser les agriculteurs ayant subi des dégâts classés “catastrophe naturelle”.

D’ailleurs, le chef du département de la vulgarisation et de la production agricole au Commissariat régional au développement agricole, Béchir Mrayhi, assure que le commissariat régional à l’agriculture et à la pêche a élaboré une liste des agriculteurs qui sera présentée aux autorités concernées pour prendre les décisions nécessaires et leur accorder les indemnisations dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds des catastrophes naturelles.