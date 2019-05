Fortement engagés dans l’adéquation entre les compétences des ressources humaines avec les enjeux auxquels la Tunisie doit faire face, Amina Bouzguenda-Zeghal, directrice générale de l’Université Paris-Dauphine I Tunis, et Mohamed Mellousse, directeur général de Wifak Bank, ont dernièrement signé deux accords stratégiques, en présence des cadres des deux établissements.

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans une démarche commune des deux partenaires qui vise à promouvoir l’expertise tunisienne en facilitant l’accès aux programmes innovants à forte employabilité développés par l’université, tel que l’Exécutive Master en Finance Islamique inauguré au sein de la Banque centrale et dont la deuxième promotion a effectué sa rentrée en avril dernier.

Pour Wifak Bank, il s’agit d’offrir une solution de financement des études aux candidats admis à l’université en leur offrant une marge préférentielle. En ce sens, les candidats répondant aux critères d’excellence de Dauphine ne rencontreront pas d’obstacles sur leur route vers l’université. L’université accordera un tarif préférentiel aux collaborateurs Wifak Bank qui souhaitent inscrire leurs enfants à l’un des programmes de formation qu’elle propose.

Outre le volet commercial, ce partenariat s’inscrit dans une démarche RSE de la banque partenaire, avec pour vocation de parrainer un ou plusieurs étudiants présélectionnés et de les accompagner tout au long de leur parcours universitaire. Ainsi, les frais de scolarité des étudiants seront totalement pris en charge par Wifak Bank. Les étudiants parrainés seront sensibilisés à la vie de la banque à travers des stages et des missions pour en découvrir la culture et le fonctionnement.

Pour Dauphine I Tunis, ce nouveau partenariat vient renforcer son modèle d’employabilité pour ses étudiants. « Nous avons mis en place plusieurs actions pour rapprocher notre université avec le tissu entrepreneurial ; le parrainage est un excellent outil pour l’entreprise puisqu’il permet de créer une relation de proximité avec l’étudiant sur plusieurs années et en amont de la diplomation », explique Amina Bouzguenda-Zeghal.

Pour sa part, Mohamed Mellousse a déclaré que « ce partenariat revêt une dimension inclusive en multipliant les occasions de rapprocher le monde universitaire du monde professionnel : présentation des métiers notamment la finance islamique, visite sur site, workshops et forum Entreprises. D’ailleurs notre stratégie mise sur les actions RSE pour bien véhiculer les valeurs de Wifak Bank ».