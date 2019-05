La BERD et l’UE ont uni leurs forces pour appuyer la croissance d’une société pharmaceutique tunisienne à capitaux privés, Teriak. Cette société bénéficiera d’un soutien financier et technique pour accroître sa compétitivité.

Elle recevra un prêt de la BERD d’un montant de 11,7 millions de dinars tunisiens (équivalant à 3,4 millions d’euros), des services d’assistance technique et une subvention de 0,5 million d’euros de la part de l’UE dans le cadre d’un programme spécialement conçu pour dynamiser les chaînes de valeur et la compétitivité des petites et moyennes entreprises de la région.

Teriak utilisera les fonds pour investir dans de nouveaux équipements pour étendre ses activités dans les inhalateurs à poudre sèche et autres médicaments innovants afin de rendre plus abordables et plus disponibles d’importants traitements pour les patients.

Dans le cadre du programme Blue Ribbon de la BERD dédié aux PME dotées d’un fort potentiel, Teriak bénéficiera également d’un accompagnement pour améliorer son information financière, par l’adoption des normes internationales IFRS et l’amélioration de sa comptabilité analytique, ainsi que l’amélioration des pratiques de santé et de sécurité au sein de l’entreprise afin qu’elle puisse obtenir la certification ISO 45001.

Avec l’appui de l’UE, la BERD donne aux entreprises éligibles un accès à des subventions et à des services de conseil afin de réaliser des investissements dans divers secteurs, notamment les agro-industries, l’industrie manufacturière et les services, la logistique et la distribution, et les technologies de l’information et des communications.

« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Teriak, première entreprise tunisienne membre du programme Blue Ribbon. C’est la première fois que la Banque finance une société privée non financière en monnaie locale en Tunisie. C’est également le premier financement de la BERD dans le secteur pharmaceutique très prometteur de ce pays », a déclaré M. Suma Chakrabarti, Président de la BERD.

« C’est un grand honneur pour nous d’avoir été la première entreprise tunisienne à rejoindre le programme Blue Ribbon de la BERD en 2017. Nous nous réjouissons aujourd’hui que la BERD participe au financement d’un programme d’investissement clé pour Teriak. Au-delà du financement lui-même et de l’important programme d’assistance technique qui y est associé, le travail exigeant que nous avons réalisé pour parvenir à conclure cet accord aujourd’hui s’est révélé extrêmement constructif pour nos équipes. Nous serions heureux d’explorer de nouvelles opportunités pour continuer de développer ce partenariat avec la BERD », a souligné Sara Masmoudi, directrice générale de Teriak.

« Par ce nouveau partenariat avec Teriak, l’UE montre une fois de plus qu’elle est à la hauteur de son engagement de soutenir les entreprises qui font preuve d’un avantage compétitif et contribuent à maintenir la Tunisie sur la carte mondiale de la recherche-développement et de l’innovation », a commenté Christian Danielsson, directeur général à la Commission européenne – Direction générale pour le Voisinage et les Négociations à l’Elargissement, DG NEAR.

Teriak, société dont le siège se situe à Tunis, capitale de la Tunisie, est détenue par la famille Kilani, qui a créé l’entreprise en 1996. Elle fabrique des médicaments sous licence pour de grandes multinationales pharmaceutiques et fabrique ses propres produits génériques qui sont vendus en Tunisie et sur les marchés à l’exportation. Avec une première implantation industrielle au Cameroun en 2015, Teriak est très attachée au développement de l’intégration régionale en Afrique, un thème essentiel pour la fabrication de médicaments de qualité.

La BERD accorde une grande priorité à l’octroi de financements aux entreprises du secteur privé en Tunisie, où elle a investi au total plus de 850 millions d’euros depuis le début de ses opérations dans le pays en 2012 et a fourni une assistance technique à près de 800 PME, dont les deux-tiers sont dans les régions.

Les investissements de la Banque visent à soutenir la compétitivité de la Tunisie en ouvrant les marchés et en renforçant la gouvernance, à promouvoir l’inclusion économique des femmes, des jeunes et des personnes vivant dans des régions reculées, à accroître la résilience du secteur financier et à appuyer la transition de la Tunisie vers une économie verte.

Communiqué